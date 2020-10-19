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Tarih Malazgirt neresidir?
Tarih

Malazgirt neresidir?

Malazgirt neresidir, Malazgirt nereye bağlıdır soruları, 1071 yılında gerçekleşen büyük zaferin hangi ilde olduğunu merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile de gündeme gelen Malazgirt ve Selçuklu tarihi ile Malazgirt'in nerede olduğu sorgulanıyor. Peki, Malazgirt neresidir?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:58:00 -
Malazgirt neresidir?

Tarih kitaplarında ve derslerinde Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı tarih olan meşhur olan 1071 Malazgirt zaferinin yaşandığı yer olan Malazgirt'in nerede olduğu merak edilmekte.

Malazgirt nerededir?

Malazgirt, Muş'un en doğusunda yer alan ilçesidir. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunan Malazgirt ve çevresi yakın diğer bölgelerde olduğu gibi şu devletlerin egemenliğinde kalmıştır: Asurlular, Hasaniler, Urartular, İskitler, Ermeniler, Gürcüler, Medler, Pers, Roma, Partlar, Sasani, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Ahlatşahlar, Anadolu Selçukluları, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timur, Eyyubi, Osmanlı, Safeviler. Daha sonraları tekrar Osmanlı hakimiyetine girer. Urartular dönemi, Pers dönemi, Ermeni Krallığı dönemi ve 1071 Malazgirt Savaşı ve Selçuklu dönemi ilçe tarihi açısından önemlidir. 1071´de Selçuklu sultanı Alparslan Malazgirt´te Bizanslıları yener. Bu zafer, hem Türk birlikteliği için hem de Malazgirt tarihi için önemli bir yere sahiptir.

Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır. İlçenin yüzölçümü 1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur. Doğusunda Ağrı-Patnos, batısında Muş-Bulanık, Kuzeyinde Erzurum-Karaçoban ve Karayazı Güneyinde Bitlis-Ahlat İlçeleri ile komşu olup, Fırat Nehrinin bir kolu olan Murat nehri ilçenin hemen kuzeyinden geçmektedir. İlçe birinci derece deprem bölgesindedir.

İlçenin iklim yapısı, yazları ılık; kışları ise soğuk ve yağışlıdır.

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