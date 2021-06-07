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Gündem Malatya’ya gelen AB heyetine yöresel tanıtıldı
Gündem

Malatya’ya gelen AB heyetine yöresel tanıtıldı

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyete Malatya yemekleri tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 21:51:00 -
Malatya’ya gelen AB heyetine yöresel tanıtıldı

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyete Malatya mutfağı ile ilgili bilgiler verildi.

Dede Korkut Restoranda Malatya mutfağına özgü yemeklerin sunumunun yapıldığı noktada bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Değişik uygarlıkların ve medeniyetlerin Malatya'da zuhur etmesi, onların Malatya'da kalıcı izler, gelenek, görenek ve yaşantılarla ilgili değerler bırakmış olması yemek kültüründe de çeşitlilik olmasına neden olmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak meydana getirici şehirler kapsamı içerisinde UNESCO Kültürel Miras kapsamında Gastronomi dalında vegan mutfağına müracaat ettik. Malatya'da her yapraktan köfte sarılır öyle bir özelliği var. Etin olmadığı yapraklarla beraber yapılan ve yaprak dışında da yapılan 80 çeşit köfte yemeğimiz bulunmaktadır. Alternatif turizm çeşidi olarak giderek önem kazanan gastronomi turizmi için Türk turizmcileri de son dönemlerde bayağı çalışmalar gerçekleştirmekteler” ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Malatya mutfağının gerçekten de çok özel olduğunu belirtti. Özellikle vegan yemekleri bakımından yaprak sarmaların önemine değinen Landrut, “Malatya'nın tarihi geçmişi yemek kültürünü de etkilemiş görünüyor. Malatya, oldukça zengin bir yemek potansiyeline sahip” diye konuştu.

Malatya mutfağına özgü yemeklerin tanıtımının ardından yemekler, misafir heyete ikram edildi.

 

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