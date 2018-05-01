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Malatya'ya dolu yağdı! Hayat durdu

Malatya'da, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlara da zarar verdi.

01 Mayıs 2018 Salı 15:18
Malatya'ya dolu yağdı! Hayat durdu

Günlerdir yağmurun yağışı Malatya'da, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunanlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı.

PLATFORMUN ÇATISI ÇÖKTÜ

1 Mayıs emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yaşandığı alanda da aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle etkinliğe katılanlar kapalı yerlere sığınmak zorunda kaldı. Bu sırada konuşmaların yapıldığı platformun çatısı da biriken dolu ve su birikintisi nedeniyle çöktü. Çökme nedeniyle alanda kısa süreli panik yaşandı.

DERELER TAŞTI, CADDE VE MAHALLELERİ SU BASTI

Etkili olan yağmurun, ardından şiddetli yağan dolu kent genelini olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su altında kaldığı kentte bazı dereler taştı, zemin kattaki çok sayıda ve ev işyerini su bastı. Baskına maruz kalanlar itfaiye ekipleri veya kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmeye çalıştı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:18
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  2. Dolu

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