İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon
Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden peş peşe yaptığı çarpıcı paylaşımlarla, İran semalarında düşürülen F-15E savaş uçağının iki pilotunun da sağ salim kurtarıldığını müjdeledi. Trump, operasyonu "ABD tarihinin en cesur kurtarma eylemi" olarak niteledi.

Trump, haftalardır merakla beklenen kayıp pilotların akıbetine son noktayı koydu. Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, pilotların İran’ın sarp dağlarında ve düşman hattının tam göbeğinde olduklarını belirterek, "Size bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum ki; ikinci pilotumuzu da aldık. Kendisi artık güvende ve sağlam" ifadelerini kullandı.

Trump: "Düşman Hatlarının Gerisindeydiler Ama Asla Yalnız Değillerdi"

Trump, operasyonun detaylarına ilişkin şu iddialı mesajları paylaştı:

  • Özel Talimat: "Kendi talimatımla, dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçağı bölgeye gönderdim."
  • Sürekli Takip: "Kahraman savaşçımız 24 saat boyunca titizlikle izlendi ve santim santim planlanan bir operasyonla çekip alındı."
  • Mesaj Net: "Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız!"

İran Topraklarında Gece Yarısı Baskını

Trump’ın açıklamaları, ABD özel kuvvetlerinin İran ana karasına sızarak gerçekleştirdiği riskli operasyonu da tescillemiş oldu. Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilirken, Trump bu başarılı tahliyenin ABD’nin bölgedeki "ezici hava üstünlüğünün" bir kanıtı olduğunu savundu.

"Hava Hakimiyeti Bizde" Mesajı

Başkan Trump, iki pilotun da tek bir ABD askeri kayıp verilmeden kurtarılmasının askeri bir mucize olduğunu vurguladı. "Bu operasyon, İran semalarında elde ettiğimiz mutlak hakimiyeti bir kez daha kanıtlıyor" diyen Trump, Washington’ın sahadaki kararlılığından geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Bölgede tansiyon düşmezken, Trump’ın "Hepsini kurtardık" ilanı, hem ABD kamuoyunda hem de dünya başkentlerinde geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi, topraklarına yapılan bu askeri sızmaya karşı Tahran yönetiminin vereceği tepkiye çevrildi.

ABD'nin "Hava Üstünlüğü" Balonu Söndü: İran Semalarında Siyonist Destekçilerine Ağır Darbe!

Gündem

ABD'nin "Hava Üstünlüğü" Balonu Söndü: İran Semalarında Siyonist Destekçilerine Ağır Darbe!

Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!

Gündem

Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!

Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!

Gündem

Yıllar sonra gelen Hezimet: ABD'nin "Yenilmezlik" Zırhı İran Semalarında Parçalandı!

Acaba....

İran neden en etkili füzeleriyle İsrail'in jetlerin konuclandigi hava üstlerini bu güne kadar hiç vurmaz eğer İsrail'in hava üstünü vursaydi bu güne kadar İsrail istediği gibi ne uçak kaldirabirdi nede kalkan ucaklarini indirebilirdi ikincisi İsrail İran'ın enerjisini vururken iran hala neden İsrail'in enerji hatlarını vurmuş aceba İran rejimi ile israil ABD girunurde rejimi düşürmek ama esasta rejimi ayakta tutmak için İran halkı canı uzerimi anlasti çünkü bu rejimi bizzat Avrupa'dan Fransa'dan gelen humeyni tarafından ilan edilen yani İran'a ithal edip verende ABD israil İngiltere degilmi aynı Suriye'deki eset ailesinin baas rejimi gibi...

resat,

iranın dağlarıyla ,holuvud filimleri arasındaki farkı anlayacaksınız, sade para harcamak üzerine kurgulanmış hayatların kafaların içindeki bey,nler için kurgulanmış hikayeler bunlar,
