Trump Dünyaya Duyurdu: "Onları Aldık!" Düşen F-15E Pilotları İçin İran Topraklarında Nefes Kesen Operasyon

Trump, haftalardır merakla beklenen kayıp pilotların akıbetine son noktayı koydu. Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, pilotların İran’ın sarp dağlarında ve düşman hattının tam göbeğinde olduklarını belirterek, "Size bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum ki; ikinci pilotumuzu da aldık. Kendisi artık güvende ve sağlam" ifadelerini kullandı.

Trump: "Düşman Hatlarının Gerisindeydiler Ama Asla Yalnız Değillerdi"

Trump, operasyonun detaylarına ilişkin şu iddialı mesajları paylaştı:

Özel Talimat: "Kendi talimatımla, dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçağı bölgeye gönderdim."

"Kahraman savaşçımız 24 saat boyunca titizlikle izlendi ve santim santim planlanan bir operasyonla çekip alındı."

"Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız!"

İran Topraklarında Gece Yarısı Baskını

Trump’ın açıklamaları, ABD özel kuvvetlerinin İran ana karasına sızarak gerçekleştirdiği riskli operasyonu da tescillemiş oldu. Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilirken, Trump bu başarılı tahliyenin ABD’nin bölgedeki "ezici hava üstünlüğünün" bir kanıtı olduğunu savundu.

"Hava Hakimiyeti Bizde" Mesajı

Başkan Trump, iki pilotun da tek bir ABD askeri kayıp verilmeden kurtarılmasının askeri bir mucize olduğunu vurguladı. "Bu operasyon, İran semalarında elde ettiğimiz mutlak hakimiyeti bir kez daha kanıtlıyor" diyen Trump, Washington’ın sahadaki kararlılığından geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Bölgede tansiyon düşmezken, Trump’ın "Hepsini kurtardık" ilanı, hem ABD kamuoyunda hem de dünya başkentlerinde geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi, topraklarına yapılan bu askeri sızmaya karşı Tahran yönetiminin vereceği tepkiye çevrildi.