Tam bir çözüm metodu: Sivilce izlerini tek gecede siliyor! Aktarlarda kapış kapış satılıyor...
Aktarların en çok sattığı o gizemli yağ ortaya çıktı.
Aynaya her baktığınızda canınızı sıkan o sivilce izleri, lekeler ve pürüzler artık kâbusunuz olmasın. Pahalı kozmetik ürünlerin, kimyasal içerikli kremlerin vaat edip de yapamadığını, doğa yüzyıllardır sessizce yapıyor. Aktarların önünde kuyruk oluşmasına neden olan, sivilce sonrası oluşan o inatçı koyu lekeleri hedef alan bir yağ var ki, etkisini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız.
İşte sivilce izlerini tek tek silen o yağın adı ve faydaları…
Sivilcelerden kurtulmak için cildi iyi temizlemek ve beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. İşte sivilce izlerini adeta bir silgi gibi silen, cilt bariyerini yenileyen ve aktarların "yok satmasına" neden olan o gizemli yağın tüm detayları!
Pek çok kişi sivilce dendiğinde çay ağacı yağını düşünse de konu sivilce izi ve leke olduğunda tahtın asıl sahibi kuşburnu çekirdeği yağıdır. Aktarların en kıymetli hazinelerinden biri olan bu yağ, "doğal retinol" olarak bilinir.
Kuşburnu çekirdeği yağı, yüksek oranda A vitamini (retinoik asit), C vitamini ve Omega yağ asitleri içerir. Bu bileşenler bir araya geldiğinde;
Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır. Koyu leke görünümünü (hiperpigmentasyon) açar.
Sivilce sonrası oluşan çukurların ve pürüzlerin dolmasına yardımcı olur. Tek Gecede Etki İçin Nasıl Uygulanmalı? Bu yağdan maksimum verim almak için "altın vuruş" yapacağınız uygulama yöntemi şöyledir:
Cildinizi Arındırın: Yüzünüzü nazik bir temizleyici ile yıkayın. Gözeneklerin açık olması yağın emilimini artırır.
Tonikleyin: Varsa gül suyu ile cildinizi nemli bırakın. Yağlar, nemli ciltte daha derine iner.
Uygulama: Sadece 2-3 damla kuşburnu çekirdeği yağını parmak uçlarınızda ısıtın ve tampon hareketlerle (bastırarak değil, dokunarak) tüm yüzünüze, özellikle izlerin üzerine uygulayın.
Uyku Modu: Yağı gece uygulamanız çok kritiktir. A vitamini güneşle temas etmemelidir. Gece boyunca cildiniz kendini onarırken, yağ hücrelerinize nüfuz edecek ve sabah çok daha aydınlık, sakinleşmiş bir ciltle uyanmanızı sağlayacaktır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23