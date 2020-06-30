Malatya’ya 30 milyonluk millet bahçesi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Malatya eski İnönü Stadyumu’nun 38 bin 587 metrekare alanına millet bahçesi yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı bu kapsamda içerisinde yürüyüş alanlarının, yeşil alanların, bisiklet yollarının, koşu parkurlarının, spor salonlarının ve çok amaçlı oyun sahalarının olacağı Malatya Millet Bahçesi’nin ihalesini 4 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. Yaklaşık maliyeti 30 milyon 831 bin lira olan Malatya Millet Bahçesi ihalesini 20 milyon 858 bin lira teklifle kazanan yüklenici firmanın en geç yılsonunda işi tamamlaması bekleniliyor.

Yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda Malatya ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, yeşiliyle, fonksiyon ve sosyal donatılarıyla vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek Malatya millet bahçesinin doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacağını belirterek, “Millet bahçemizin içerisinde millet kıraathanemiz, bisiklet yollarımız, göletimiz, etrafında oturabileceğimiz, nefes alabileceğimiz yürüyüş yollarımız, otopark alanlarımız var. Şehrin merkezindeki otopark ihtiyacını karşılayacak 200 araçlık bir kapalı otoparkımız mevcut. Bu çerçevede inşallah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu da kentin dönüşümü anlamında önemli bir adım” demişti.