Malatya'ya 150 Milyon TL'lik dev yatırım

Sezai Erhan Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde biriken alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için son bir yılda toplam 150 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, il genelinde son beş yılda 3 bin 109 kilometre altyapı yatırımında bulunduklarını söyledi.

Mumcu, "İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısına yaptığımız yatırımlara hem şehir merkezinde hem ilçelerimizde hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler biliyoruz ki sağlam altyapıya sahip bir şehir sağlam temeller üzerinde yükselecektir. Bu kapsamda 2014 yılında 190 kilometre, 2015 yılında 473 kilometre, 2016 yılında 797 kilometre, 2017 yılında 973 kilometre altyapı yatırımı yaptık. 2018 yılının başında planladığımız altyapı yatırım metrajını 599 kilometre olarak ilan etmiştik. Yıl içinde ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde hedefimizin üstüne çıkarak 676 kilometre uzunluğunda yaklaşık 150 milyon TL değerinde altyapı çalışması gerçekleştirdik. 5 yılda yaklaşık 3 bin 109 kilometre altyapı yatırımı yaptık" dedi.