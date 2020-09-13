Malatya’ya 100 bin metrekarelik Adalet Sarayı yapılacak

Milletvekili Çalık, Malatya Adliye Binasını ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ile bir süre sohbet etti. Çalık burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya’da mevcut adliye binasının yetersizliğinden dolayı farklı noktada yürütülen adalet hizmetlerinin yapılacak yerel mimariye uygun adalet sarayı ile birlikte tek çatı altında toplanacağını söyledi.

“Proje çalışmalarına başlanıldı”

Çalık, yeni Adalet Sarayının yapılacak yeri konusunda uzun süredir bakanlıklar nezdinde yürüttükleri çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, “Bu konuda Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızında destekleriyle Yeşiltepe’de Askeri Hastanenin bulunduğu alanda 100 bin metrekarenin tahsisi yapıldı. Adalet Bakanlığımıza yer teslimi gerçekleşti. Yerel mimariye ve Malatya’ya yakışacak özgün bir eser olacak şekilde proje çalışmalarına başlanıldı” dedi.

“Malatya’ya yakışacak Adalet Sarayı olacak”

Çalık, projenin tamamlanmasının ardından mevcut adliye binasının ne olacağıyla ilgili soruya ise, “Mevcut adliye binası 17 bin metrekare kapalı alana sahiptir. O konuya zamanı geldiğinde karar verilir. İnşaat durumuna göre değerlendirilir” cevabını verdi. AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, mevcut adliye binasının fiziki şartlar nedeniyle yeterli düzeyde hizmet veremediğini, Malatya’ya yakışacak şekilde bir Adalet Sarayının inşa edileceğini söyledi.