Malatyaspor'da Hamza Mendyl transferi suya düştü Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Mendyl ile imza aşamasına gelen Yeni Malatyaspor, bu futbolcunun son anda Dijon’a imza attı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sergen Yalçın’ın ısrarla takviye istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ön anlaşmaya varmıştı. Ancak Faslı futbolcu son anda Fransa 1. Lig ekibi Dijon’a imza atarak Türkiye’ye gelmekten vazgeçti. Hamza Mendyl transferinin gerçekleşmemesi üzerine harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, farklı alternatiflere yöneldi. Yeni Malatyaspor yönetiminin sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.