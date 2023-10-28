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Dünya Malatyalı tatlıcıdan örnek davranış: Günlük satışını Gazze'ye bağışladı
Dünya

Malatyalı tatlıcıdan örnek davranış: Günlük satışını Gazze'ye bağışladı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:57:00 -
Malatyalı tatlıcıdan örnek davranış: Günlük satışını Gazze'ye bağışladı

Malatya'da seyyar tatlıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan Atilla Altundağ, Umut Kervanı Malatya Derneği aracılığıyla bir günlük satışını Gazze'deki Müslümanlara bağışladığını belirtti.

HAMAS'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Gazze'yi bombardımana tutarak, bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden ve soykırım gerçekleştiren siyonist işgalci rejiminin saldırıları 22'nci gününde de devam ediyor.

İslam ülkeleri ve hatta birçok batı ülkesinde Müslümanların tepkileri sürerken, ülke liderlerinden ise işgalci rejimini durduracak ciddi anlamda bir tepki ortaya konulmadı.

Gazze için başlattıkları "Acil Yardım" kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdüren Umut Kervanı, protokol imzaladığı partner kuruluşların aracılığı ile bölgede kurduğu aşevinde pişirilen sıcak yemekleri mazlum halka ulaştırmanın yanı sıra hastanede ziyaret ettiği yaralılara nakdi yardım, ailelere de gıda ve nakdi yardım ulaştırıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde Umut Kervanı'nın başlattığı yardım kampanyasına destekler sürerken, bir destek de 20 yıldır Malatya'da seyyar tatlıcılık yapan Atilla Altundağ'dan geldi.

Altundağ, örnek bir davranış sergileyerek, Umut Kervanı Malatya Derneği aracılığıyla bir günlük tatlı satışını Gazze'ye bağışladı.
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"Sadece tatlı alanlar yok, bağış yapanlar da var"

Bir günlük satışını Umut Kervanı Malatya Derneği aracılığıyla Gazze'ye bağışladığını belirten seyyar tatlıcı Atilla Altundağ, "20 yıldır tatlıcılık yapıyorum. Filistin'e yardım etme niyetim vardı. Umut Kervanı Malatya Derneği'nin yardım organizasyonunu duydum. Ve bir günlük satışımı bağışlama kararı aldım. Allah'a şükür gün ortası olmasına rağmen büyük bir destek var. Allah rızası için yardım eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sadece tatlı alanlar yok, bağış yapanlar da var. Allah rızası için hiç tatlı almadan para bırakanlar da var. Bir tatlıya 100, 200 lira verenler de var. Niyetimiz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca misali yardım etmek. Çünkü; Filistin bizim için onur meselesi ve ümmetin meselesi..." diye konuştu.

"Atilla abimizin bu örnek davranışını Malatya'daki diğer tüm esnaflarımızdan da bekliyoruz"

Malatya Umut Kervanı Gönüllüsü Erkan Dönmez, "Malatya'daki yetim ve yoksul ailelere yardımlarımızın yanında ayrıca da Filistin için yardım yardım çağrısı yapmıştık. Filistin için yardımlarımızı gören tatlıcı Atilla abimiz bize geldi. 'Ben de Filistin için bir günlük gelirimi bağışlamak istiyorum' dedi. Bu bir duyarlılıktır. Filistinli bebeklerin ve çocukların bir nebze de olsa yüzlerinde bir umut olabilmek onların yaralarına bir ilaç olabilmek amacıyla bu organizasyonları yapıyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin inşallah, Atilla abimizin bu örnek davranışını, Malatya'daki diğer tüm esnaflarımızdan da bekliyoruz." çağrısında bulundu. (İLKHA)

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