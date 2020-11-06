Malatyalı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına anlamlı destek

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatyalı çocuklar, depremin vurduğu İzmir'deki akranlarına duygu dolu mektuplar yazdı ve oyuncaklar gönderdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Malatyalılar da 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmirliler için yardım toplanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, belediyeler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yardımlar ulaştırırken, bunlar arasında özellikle çocukların yazdığı mektuplar ve gönderdikleri oyuncaklar dikkati çekiyor.

Malatya'da da Yeşilyurt Belediyesince İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan gıda ve battaniye kolisi yüklü tır yola çıktı.

"Yeşilyurt'tan İzmirli kardeşlerimize sevgi kervanı" adı verilen ve 10 ton gıda, 500 battaniye kolilerinin yanı sıra çocuklar için de oyuncaklar bulunan tır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve diğer ilgililerin katıldığı törenle İzmir'e uğurlandı.

Yardımlar arasında bulunan mektuplar da okuyanları hem duygulandırıyor hem de Türk halkının birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Elif Ceylin Açıkgöz'ün yazdığı ve "Sevgili arkadaşım" sözüyle başlayan mektupta duygu dolu ifadeler bulunuyor.

Depremzede çocuğun yazdığı mektupta, "Sana arkadaşım diyorum çünkü adını bilmiyorum, seninle birlikte depremin acısını yüreğimde hissettim. O korkunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bu mektubu sana Malatya'dan yazıyorum. Yaklaşık 9 ay önce aynı korkuları bizde yaşadık. Birlikte olunca sarılıyor yaralar, sarılmayan yaralar da zamana bırakılıyor. Umarım size gönderilen yardımlar yaralarını az da olsa sarar. Zaman yaşadığımız tüm kötü anıları siler. Ruhunuzun yaralarının sarılması ve iyileşmesi ise hepimizin tek duası, gönlümüzdesiniz. Buradan hepinize sarılıyor ve dua ediyoruz. Geçmiş olsun. Malatya'dan aileniz..." ifadeleri yer alıyor.

İpek Öztürk de mektubunda "Sevgili İzmirliler, diyeceklerime başlamadan önce hepinize geçmiş olsun. Yaşadığınız deprem ufak bir şey değil. Düşünsenize üstünüzde ne kadar ağırlık var. Küçücük bir yerde sıkışmış, öyle bir ışık bekliyorsunuz. Siz yeter ki umudunuzu yitirmeyin çünkü her zaman umut vardır. Bir daha böyle bir olay yaşamayız." ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.

- "Oradaki çocukları en iyi buradaki çocuklar anlıyor"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirlilerin yaşadıklarını en iyi kendilerinin anladığını söyledi.

Başlattıkları kampanyaya vatandaşların gıda ve battaniye yardımında bulunduğunu belirten Çınar, çocukların da yazdıkları mektup ve gönderdikleri oyuncaklarla destek olduğunu ifade etti.

Kendilerinin de benzer bir süreç yaşadığını dile getiren Çınar, şöyle konuştu:

"Oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları en iyi buradaki çocuklar anlıyor. Biz bu süreci yaşadık ve Malatya'da aynı sıkıntıları, yıkıntıları gördük ve halen depremin Malatya'daki etkiyi atlatamazken İzmirlileri bizim gibi görünce çok duygulandık ve etkilendik. Malatyalı çocuklar İzmir'deki akranlarına evlerinde oyuncaklar hazırlayıp, mektuplar yazdı. Buradan gönderilen mektuplar ve oyuncaklarla İzmirli çocukların da yanındayız. Kardeşlerimizi acısını paylaşıyoruz. İnşallah yaşanılan sıkıntıyı en az şekilde atlatırlar ve tekrar o güzel günlere dönerler. Gerçekten tarifi zor bir acı. 114 can kaybettik, çok sayıda da yaralı var. Tedavileri süreci devam eden kardeşlerimiz var. Aralarında çocuklar da var. Çocuklarımız oradaki çocukların acısını paylaşıp onlara mektup göndererek duygularını ifade etmiş oldular. Rabbim bir daha bizleri, ülkemizi, milletimizi bu afetlerden korusun."

Malatyalı çocukların mektubun yanı sıra kendi oyuncaklarını da İzmirli akranlarına gönderdiğini anlatan Çınar, "Çocuklarımız bulabildiği, önemsediği, harçlıklarıyla aldıkları oyuncakları toplamışlar. Uğurladığımız yardım tırında çocuklarımız için özel bir bölüm ayırdık. Onların emanetleri yerine ulaştıracağız." dedi.



