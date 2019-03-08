Malatya’dan Türkiye’ye örnek proje

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin koordine ettiği, “Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Entegrasyonu” adlı proje Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından örnek proje gösterildi.

2014-2019 yılları arasında Dışişleri Bakanlığının Türkiye genelinde destek verdiği 6 projeden biri olan “Hippoterapi ve Hidroterapi Yöntemleri ile Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Entegrasyonu” adlı projeyi ve İnönü Üniversitesinin koordinatör ve partner olarak yer aldığı diğer Avrupa Birliği projelerini Spor Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Yalın Aygün veÖğr. Gör. Şakir Tüfekçi sundu.

İnönü Üniversitesinin koordinatör ülke olarak 1 ve ortak ülke olarak yer aldığı örnek gösterilen 3 projenin sunumları oldukça beğeni topladı. Ayrıca Arş. Gör. Yalın Aygün proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin yer aldığı toplamda 4 örnek spor projesinin de detaylı sunumunu yaptı.

Projenin ikinci toplantısı ve tanımı geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesinde yapılmıştı.