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Yerel Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Yerel

Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:45:00 -
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Ocak'taki özel harekat destekli operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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