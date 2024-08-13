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Yerel Malatya'daki uyuşturucu operasyonu
Yerel

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-08-13 15:51:00 -
Malatya'daki uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüphelinin evinde ve eklentilerinde yaptığı aramada, 3 kilo 700 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 106 tabanca fişeği ile 4 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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