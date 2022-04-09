Malatya'daki 'heykel' ayıbında karar! 'Yetki bizde değil'

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Malatya Orduevi ile Hürriyet Parkı arasında bulunan, 1947 yılında yapılmış Mustafa Kemal ile çıplak bir gençten oluşan "heykel" görenleri utandırırken, heykelin kaldırılması için başvurulan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü topu Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne attı.

Avukatlar; Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver, Malatya kent meydanında bulunan heykelin kaldırılması için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

'Yetki bizde değil'

Başvuru dilekçesi hakkında kararını açıklayan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Bahse konu Atatürk Anıtı ile ilgili iş ve işlemler Koruma Kurulu izni doğrultusunda yapılabileceğinden Müdürlüğümüz tarafından yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Yazımızın bilgi için başvuru sahibine ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi hususunda gereğini arz ederim." ifadelerini kullandı.

Başvuru sahibi avukatlar yeni bir açıklamada bulunarak, kararı eleştirdi.

Avukatların ortak açıklamasında, "İslamiyet öncesi cahiliye dönemi adetlerinden olan ve putperesrlik olarak nitelendirilen heykelcilik, dinimizce yasaklanmıştır. Günümüzde de, sanat maskesi altında aynı çağ dışı zihniyetin devam ettiğini görmekteyiz." denildi.

'Talebimiz çok net'

"Bu minvalde Malatya 'nın göbeğine dikilmiş çıplak heykel ise, bir utanç kaynağı olarak yıllardır durmaktadır." ifadeleri kullanılan açıklama, şöyle devam etti:

Bu noktada olayı başka yönlere çekmek isteyenler olacaktır, fakat bizim talebimiz çok net. Talebimiz, halkımızın ahlaki değerlerine zıt işbu çıplak heykelin, yasal mevzuata uygun şekilde kaldırılmasıdır. Zira milletin maddi-manevi varlığını korumak Anayasa'nın devlete yüklediği bir sorumluluktur.

Kaldı ki, söz konusu çıplak heykelin elinde, Türk Bayrağımızın konulması, İstiklalimizin simgesi olan mukaddes bayrağımıza alenen hakarettir. 2893 sayılı Türk bayrağı kanununun 7. maddesi "Türk bayrağı, layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz" hükmü amirdir. Bu nedenle hukukun işletilmesi, milletimizin ve mukaddes bayrağımızın manevi değerini zedeleyen işbu çıplak heykelin, yetkililerce derhal kaldırılmalıdır.

Malatya halkı, utanç duydukları söz konusu çıplak heykelin kaldırılması için defalarca tepki göstermişlerdir. Bizler de avukat meslektaşlarımızdan oluşan genişçe bir hukukçu kitlesi ile halkımızın bu haklı tepkisinin hukuki zeminde sonuna kadar savunuculuğunu yapacağımızı buradan ifade etmek isteriz.