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Malatya'daki depremde son durum ne?

Malatya'da bugün gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki depremde son durum ne? Depremde can ve mal kaybı var mı? Malatya'da artçı depremler oldu mu? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:43:00 - 2020-08-04 16:45:50
Malatya'daki depremde son durum ne?

Bugün Türkiye saati ile 12.37'de Malatya'nın Pütüge ilçesinde 5.7 büyüklüğünde depram meydana geldi. Pütürge'nin 8.16 KM derinliğinde gerçekleşen deprem komşu illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem büyüklüğü 5.2 olarak açıklanırken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Malatya'de meydana gelen depremin büyüklüğü 5,7 olarak açıklandı.

Malatya'da 5,7'lik depremden sonra en büyüğü 3,9 olan artçı depremler meydana geldi. Deprem sonrası an itibariyle resmi makamlarca açıklanmış herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

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