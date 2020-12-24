  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Aktüel

Malatya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:51:31 -
Malatya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi'nde C.Ö. (56) idaresindeki 44 LY 523 plakalı otomobil, B.Ş, (29) yönetimindeki 44 ACC 875 plakalı otomobil ile Y.A.(28) idaresindeki 44 BH 628 hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca trafik ekipleri araçları yan yollara yönlendirdi.

Çekici vasıtasıyla kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Keşmir hattında meydana gelen çatışmada 1 Pakistan askeri..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay