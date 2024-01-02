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Gündem Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı
Gündem

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:33:00 -
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

 Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde D300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kayseri'den Malatya'ya giden Y.K. kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait kamyon çarptı. Kazada otobüs şoförü ile toplam 1'i ağır 36 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kılıç, “Malatya Akçadağ ilçesi Develi mevkiisin de meydana gelen yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 36 kişi ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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