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Aktüel

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:05:19 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 983 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Fındık Mahallesi'nde yasa dışı Hint keneviri yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve bahçelerde yapılan aramalarda, 983 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 73 fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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