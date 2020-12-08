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Aktüel Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Aktüel

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:19:27 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli 2 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kilo 918 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen bir şüphelinin kaldığı otel odasında ise 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan M.T.O, İ.Y, ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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