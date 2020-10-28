  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu
Aktüel

Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:12:17 -
Malatya'da Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu

MALATYA (AA) - Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye ve Azerbaycan bayraklı bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programda, belediyeye bağlı mehter takımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verdi.

Burada bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığını, 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin 4 yıl süren Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini belirtti.

Ecdadın her karış vatan toprağı için canını verdiğinin bilincinde olunması gerektiğine dikkati çeken Gürkan, içinde bulunulan durumda Sevr Antlaşması'nı canlandırma noktasında çabalar olduğunu ifade etti.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgalini de değinen Gürkan, Azerbaycan ordusunun kahramanlık destanı yazarak işgal edilen topraklarını kurtardığını vurguladı, "Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Gürkan'ın konuşmasının ardından Türkiye ve Azerbaycan bayraklı 50 bisikletli, belediye önünden pedal çevirerek İnönü, Fuzuli, Kanal Boyu caddelerinde şehir turu attı. Üzerilerinde ay yıldızlı tişörtler bulunan bisikletlilerin turu Hürriyet Parkı'nda sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı
Gündem

Gizli mektup ortaya çıktı! Eğer doğruysa... Abdullah Gül bunu açıklamalı

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak Enver Altaylı’nın teröristbaşı Fetullah Gülen’e yazdığı ..
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ'da Washington'un aracılık ettiği ateşkesin bozulmasının 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi...
Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti
Gündem

Macron'cu Aslı CHP'ye sitem etti

Batı sevdalısı Aslı Aydıntaşbaş iktidar ve muhalefetin Fransa'ya karşı ortak bildiri yayımlamasından rahatsız oldu.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay