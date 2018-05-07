Malatya'da tren kazası! 7 vagon raydan çıktı
Malatya'dan Sivas'a doğru seyir halinde olan bir yük treni başka bir trene arkadan çarpınca 7 vagon raydan çıktı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:31
Malatya'dan Sivas yönüne seyreden özel şirkete ait boş yük treni, Hekimhan İstasyonu'nda aynı şirkete bağlı başka bir yük trenine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yük treninin 7 vagonu raydan çıktı.
Bir lokomotifin de zarar gördüğü kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunda çalışma sürüyor.
Yük trenindeki makinistlerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.
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