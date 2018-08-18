Malatya'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Pütürge ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:37
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PC 6941 plakalı hafif ticari araç, Uzunköprü Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Yiğit Yıldız, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ