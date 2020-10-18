Malatya'da "torbacı" operasyonu: 2 gözaltı
MALATYA (AA) - Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 665 yeşil reçeteye tabi hap, 40 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler C.K ve A.L, emniyete götürüldü.