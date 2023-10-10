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Yerel Malatya’da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Yerel

Malatya’da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-10-10 17:20:00 -
Malatya’da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ortaklaşa operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Emniyetten yapılan açıklamada, operasyona dair detaylı bilgi verilmezken sorguları tamamlanan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

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