Malatya'da taze kayısı satışa çıktı

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8,5 milyonunu barındıran ve "Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği kentte, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili de alan Malatya kayısısı tezgahlarda satışa çıktı. Kenttin Karayakaya Barajı’na yakın olan Kale ilçesi ile Elazığ'ın Baskil ilçesinde hasat edilen taze kayısılar, sezonun ilk mahsulü olduğu için kilosu 8 ila 10 lira arasında satılıyor.

ALLAH'A ŞÜKÜR KAYISIMIZ BU YIL İYİ

Yaş rekolte olarak bu yıl 350 bin 570 ton olarak tahmin edilen kentte 'sarı altın' diye bilinen kayısının fiyatından satan da, alan da memnun. Kentteki esnaflar, Iğdır’da şeftali aşısıyla üretilen kayısının Malatya’da da üretilip satılmasından rahatsız olduklarını belirtirken sezonun ilk mahsulünün kilosu şu sıralar 8 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Kentte Şire Pazarı esnaflarından Nusret Aslan, kent ekonomisinin can damarı olan kayısıları yavaş yavaş tezgahlara sunduklarını belirterek, "Ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısıları Malatya'da yetişmektedir. Allah'a şükür kayısımız bu yıl çok çok iyi" dedi.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BAHÇEYE GİDİLİYOR

Malatya kuru kayısısının bin bir türlü emek ve işlemden geçtikten sonra satışa sunulduğunu ifade eden Aslan, "Sabahın ilk ışıkları ile beraber bahçeye giden çiftçiler hasada ilk olarak silkeleme işlemi ile başlıyor. Ağacın her iki tarafına serilen çadırlara dökülen kayısı daha sonra toplanıp kasalara dolduruluyor. Kasalarla tarladan taşınan bazı kayısılar toprağa serilirken bazıları da kükürtlü islime konuluyor. Toprağa serilen kayısı yaklaşık 1 hafta kurutulduktan sonra toplanıp çuvallara doldurulurken islime sokulan kayısı da 3-4 günlük islim işleminin ardından kurutulması için toprağa seriliyor. Burada da yapılan kurutma işleminin ardından kayısının son hali ihracatçılara ve fabrikalara satış için hazır hale geliyor. Geçirdiği bu uzun yolculuğun ardından meşrubattan sabuna, reçelden parfüme kadar birçok üründe değerlendiriliyor" diye konuştu.