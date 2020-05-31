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Aktüel

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 22:35:05 -
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca Mezarlığı mevkiinde yol içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.D. ile B.F. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.F. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan H.D. yaralanırken, olayın şüphelisi B.F. olay yerine geldiği araçla bulunduğu yerden kaçarak izini kaybettirdi.


Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın şüphelisi B.F.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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