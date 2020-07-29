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Malatya'da silahlar konuştu: 2 kişi yaralandı

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 03:38:00 -
Malatya'da silahlar konuştu: 2 kişi yaralandı

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Abdulgaffar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzeri Nilüfer Sokak içerisinde, Y.İ. ile M.D. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahlarında kullanıldığı kavgada şahıslar karşılıklı olarak birbirlerini yaralarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri Malatya Eğitim Hastanesine diğeri ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta inceleme yaptı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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