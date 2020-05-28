Malatya’da rehavet vaka sayısını arttırdı

Yeni tip korona virüs salgınında geçtiğimiz haftalarda alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarının ciddi oranda düşüşe geçtiği Malatya’da sayı yeniden yükselişe geçti. 1 günde 10’un üzerinde vaka çıkması nedeniyle vatandaşları uyaran Vali Aydın Baruş, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele aralıksız sürerken, Malatya’da alınan sıkı tedbirler sonucu vaka sayısında hissedilir bir düşüş yaşanmıştı. 21 Mayıs’ta kentteki korona mücadelesini değerlendiren Malatya Valisi Aydın Baruş, 16 Mayıs’tan itibaren vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşandığını dile getirmişti. Ramazan Bayramı sonrası ise bugünlerde Malatya’da korkulan oldu ve vaka sayısında artış yaşanmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya’da şu anda Turgut Özal Tıp Merkezinde 18, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 vaka tedavi görüyor.

1 mahalle karantina altında

Öte yandan Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Sürür Mahallesi, bir vatandaşın testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina altına alındı. Yazıhan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, salgının önüne geçilmesi adına Sürür Mahallesi’nin bugün saat 12.00 itibariyle karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada, mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının ilçe vefa destek grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

TÖTM polikliniklerinde sadece randevulu hastalara bakılacak

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur bugün yaptığı yazılı açıklamada, toplumda salgının bittiği algısının oluştuğunu ve bu nedenle vakalarda artışın yaşandığını dile getirdi. Hastanelerinin halen pandemi hastanesi olduğunu ifade eden Beytur, aile hekimliği ve devlet hastanelerinde çözülebilecek hastalıklar için Turgut Özal Tıp Merkezine başvurulmamasını istedi. Hastanelerinin tüm polikliniklerinde sadece randevulu hastalara bakılacağını ifade eden Beytur, “Muayene için randevunuzu totm.inonu.edu.tr web adresindeki online işlemlerden veya 444 1996 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Randevu saatinizden en erken 20 dakika önce hastaneye geliniz. Bu süreçte lütfen maske takınız, sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Zorunlu kalmadıkça hastaneye refakatçi getirmeyiniz” ifadelerine yer verdi.

Bir süre önce maskesiz dolaşmanın yasaklandığı kent merkezinde polis ekipleri maske takmayan vatandaşları sık sık uyarıyor. Bazı kişilerin ise hala maske takmadan dolaştığı görüldü.