Malatya'da PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
Malatya'da görevli Polis Özel Harekat (PÖH) personeli, Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesine atanan Malatya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube personeli için Yeşiltepe'deki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde veda töreni düzenlendi. Kurban kesildi ve törende dua edildi.
Veda törenine Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve bazı şube müdürleri de katıldı.
Bölgede güvenlik ve asayiş için görevlendirilen 43 personel, daha sonra otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine dualarla uğurlandı.