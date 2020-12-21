  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:14:17 -
Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada parfüm kutusunun içerisine gizlenmiş bir şekilde 97 gram sentekik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir
Dünya

ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. ABD'nin yeni yaptırım uygulaya..
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum
Sağlık

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? | Koronavirüs mutasyon son durum

Koronavirüs daha mı bulaşıcı oldu? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Dünyanın dört bir yanında he..
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay