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Aktüel

Malatya’da maske kuralına uyuluyor

Malatyalı vatandaşlar maske takma kuralına genelde uyuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:04:52 -
Malatya’da maske kuralına uyuluyor

Malatyalı vatandaşlar maske takma kuralına genelde uyuyor. Maske takmayanlara cezai işlem uygulanacak.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerde, maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu Malatya’da da vatandaşların yasağa genelde uyduğu görüldü.


Bu arada, İnönü Caddesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından araçta anons yapılarak, maske takmayan vatandaşlar uyarılıyor.


Öte yandan, önümüzdeki günlerde güvenlik güçlerinin maske konusunda denetimlerini sıklaştıracağı ve maske takmayanlara 900 TL ceza kesileceği kaydedildi.

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