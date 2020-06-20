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Aktüel

Malatya’da LGS kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gününe özel tüm Türkiye genelinde 09.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:49:47 -
Malatya’da LGS kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı gününe özel tüm Türkiye genelinde 09.00 ve 15.00 saatleri arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında Malatya’da cadde ve sokaklar boş kaldı.


Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında LGS gününe özel 81 ilde olduğu gibi Malatya’da da saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Malatya’da cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri de dışarıda olan vatandaşlardan İzin belgesi soruyor. Kısıtlamadan muaf olan görevliler ile sınava girecek öğrenci ve yakınları dışındaki kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda kimse olmazken, kısıtlamanın sona ereceği 15.00 itibariyle caddelerin yeniden hareketlenmesi bekleniyor.

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