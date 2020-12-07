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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-07 10:23:32 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 90 kişiye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 24 saatte gerçekleştirilen denetimler kapsamında, maske takma kuralını ihlal eden 19 kişiye 17 bin 100 lira, sigara içme yasağını ihlal eden 1 kişiye 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 70 kişiye ise toplam 63 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 167 iş yeri ile 35 toplu taşıma aracını denetledi.

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