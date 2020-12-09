  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:57:25 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 48 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 24 kişiye 21 bin 600 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 62 kişiye 55 bin 800 lira, sigara içme yasağını ihlal eden 2 kişiye 1800 lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 1374 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 6 iş yeri ve toplu taşıma aracına ceza uygulandı.

Öte yandan karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirildi, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı belirlenen 8 kişi ise evlerine yönlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Türkiye'den gemiyi alıkoyan Hafter'e net uyarı
Gündem

Türkiye'den gemiyi alıkoyan Hafter'e net uyarı

İçerisinde Türk mürettebatın da yer aldığı Jamaika bayraklı geminin Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulması hakkında açıklama yapan Dı..
Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı
Dünya

Beklenen fotoğrafı paylaştı! Azerbaycan'da SİHA'lar yola çıktı

Kardeş ülke Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini perşembe günü kutlayacak. Kutlamalarda Bayraktar TB2 SİHA'lar sergilenecek.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay