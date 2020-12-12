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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza yazıldı
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:01:33 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza yazıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 55 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 4 kişiye maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 49 kişiye de idari para cezası kesildi.

Denetlenen 515 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

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