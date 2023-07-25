Malatya'da korkutan deprem
AFAD, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 01.39'da yerin 11.72 km altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 01.39'da yerin 11.72 km altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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