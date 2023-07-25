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Gündem Malatya'da korkutan deprem
Gündem

Malatya'da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2023-07-25 03:31:00 -
Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 01.39'da yerin 11.72 km altında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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