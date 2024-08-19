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Yerel Malatya'da korkunç kaza: Motosiklet otomobil ile kafa kafaya çarpıştı!
Yerel

Malatya'da korkunç kaza: Motosiklet otomobil ile kafa kafaya çarpıştı!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 09:31:37 - 2024-08-19 09:31:37

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet üzerinde bulunan 2 kişinin metrelerce havaya savrulduğu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Medeniyet Caddesi üzerinde seyreden Ş.İ. idaresindeki 44 AJ 097 plakalı otomobil ile 44 MA 1985 plakalı Mondial marka motosiklet çarpıştı.

Kazada araçlar hurdaya dönerken, A.E.Ş. (19) ve H.E. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı haber alarak olarak yerine gelen yaralıların yakınları, otomobili taş yağmuruna tuttu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.E.Ş. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

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