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Aktüel Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:09:13 -
Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MALATYA (AA) - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezi Şire Pazarı'nda iş yerleri bulunan kayısı satıcıları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Esnaf Murat Şahin, sporda Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşamda Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", haberde Özkan Bilgin’in "Van'da çığ felaketi" fotoğraflarına oy verdi.

Şahin, fotoğrafları incelediğini belirterek, "Beni en çok etkileyen 'Futbol özlemi' adlı fotoğraf oldu." dedi.

Esnaf İsmail Polat'da sporda Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşamda İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", haberde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı karesini seçti.

Polat, fotoğrafları seçerken zorlandığını anlatarak, "Malatyalı olduğum için Yeni Malatyaspor sevdalısı 'Maço Orhan' ile Fatma nineyi konu alan 'Futbol özlemi' adlı fotoğrafı oyladım." diye konuştu.

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