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Aktüel

Malatya'da kayıp kişi bahçe evinde ölü bulundu

2020-04-19 23:29:28 -
Malatya'da kayıp kişi bahçe evinde ölü bulundu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, bahçe evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Genç'ten (64) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Görgü tanıklarının Genç'i iki gün önce aynı mahallenin çıkışında kendisine ait kayısı bahçesinde gördüğünü belirtmesi üzerine jandarma ekipleri burada arama yaptı.

Aramada Genç, bahçe evinde ölü bulundu.

Genç'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

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