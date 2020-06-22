  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da kavurucu sıcaklar geliyor

Malatya’ya hafta sonunda kavurucu sıcakların gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:34:35 -
Malatya’da kavurucu sıcaklar geliyor

Malatya’ya hafta sonunda kavurucu sıcakların gelmesi bekleniyor.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Malatya’da hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar gelmesi tahmin ediliyor. Önümüzdeki Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Malatya’da en yüksek sıcaklık 33, Cuma günü 34 ve Cumartesi günü ise 35 derece bekleniyor.


Özellikle yaşlı ve çocukları uzmanlar uyarıp, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını öneriyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı