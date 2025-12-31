Malatya’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla sahada görev yapan ekipler, kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını kesintisiz devam ettiriyor. Malatya merkezde ise kar yağışı sonrası kaldırımlarda temizlik, buzlanmaya karşı solüsyonlama ve tuzlama çalışmaları aralıksız şekilde yürütülüyor.

31 Aralık saat 17.00 itibarıyla Akçadağ’da 2, Arapgir’de 21, Arguvan’da 11, Battalgazi’de 7 kırsal mahalle, Darende’de 9, Doğanşehir’de 1, Doğanyol’da 4, Hekimhan’da 53, Kale’de 5, Kuluncak’ta 9, Pütürge’de 11 ve Yazıhan’da 16 olmak üzere toplam 149 mahalle yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına da destek sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas karayollarının yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapanması üzerine, MAŞTİ’de bekleyen yolcular için çeşitli tedbirler alındı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yolculara sıcak çorba ikramı yapılacağı, dinlenmeleri için gerekli imkânların sunulacağı ve yolda kalan ya da evi olmayan vatandaşlara geçici konaklama hizmeti verileceği bildirildi.