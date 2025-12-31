  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı
Aktüel Malatya’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
Aktüel

Malatya’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Yeniakit Publisher
Hasan Hüseyin Maden Giriş Tarihi:
Malatya’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde özellikle kırsal mahalleler ile rakımı yüksek ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla sahada görev yapan ekipler, kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını kesintisiz devam ettiriyor. Malatya merkezde ise kar yağışı sonrası kaldırımlarda temizlik, buzlanmaya karşı solüsyonlama ve tuzlama çalışmaları aralıksız şekilde yürütülüyor.

31 Aralık saat 17.00 itibarıyla Akçadağ’da 2, Arapgir’de 21, Arguvan’da 11, Battalgazi’de 7 kırsal mahalle, Darende’de 9, Doğanşehir’de 1, Doğanyol’da 4, Hekimhan’da 53, Kale’de 5, Kuluncak’ta 9, Pütürge’de 11 ve Yazıhan’da 16 olmak üzere toplam 149 mahalle yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı belirtildi.

 

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken, yolda mahsur kalan vatandaşların araçlarına da destek sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas karayollarının yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapanması üzerine, MAŞTİ’de bekleyen yolcular için çeşitli tedbirler alındı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yolculara sıcak çorba ikramı yapılacağı, dinlenmeleri için gerekli imkânların sunulacağı ve yolda kalan ya da evi olmayan vatandaşlara geçici konaklama hizmeti verileceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23