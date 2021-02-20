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Aktüel Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti
Aktüel

Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Malatya'da 3 kardeş arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:05:00 -
Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden miras meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen 3 kardeş akşam saatlerinde aileye ait Atabey İskelesi mevkiinde bahçelik bir alanda bulunan 2 katlı müstakil evde bir araya geldi. Aile arasında başlayan görüşme kısa süre içerisinde tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Kavgada C.Ş. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu M.Ş. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi C.Ş. ile kardeşi K.Ş. olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin evde inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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