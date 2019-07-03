Malatya'da kamyonet otomobile çarptı: 6 yaralı Malatya'da freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucunda 6 kişi yaralandı.

Murat Çavdar yönetimindeki patates yüklü kamyonetin, Merkez Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşaldı. Aracı kontrol etmeye çalışan sürücü, bu sırada Yılmaz Arslan'ın kullandığı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi. Kazada araçların sürücüleri ile otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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