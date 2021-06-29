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Gündem Malatya'da Hint keneviri operasyonu
Gündem

Malatya'da Hint keneviri operasyonu

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:07:00 -
Malatya'da Hint keneviri operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda 206 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde S.Y'nin tarlasında yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Y, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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