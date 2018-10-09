THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına  alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09 Ekim 2018 Salı 19:40
Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent  genelinde fuhuş, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı iddia edilenlere  yönelik çalışma başlattı.

Bazı şüphelileri takibe alan polis ekipleri, fuhuş yaptığını  belirledikleri yabancı uyruklu kadınların adreslerine operasyon düzenledi.

Fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen M.A. ve C.D. ile Fas uyruklu  kadınlar L.S, S.E.F, L.I. ve S.L, gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.A. ve C.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk  edildikleri adliyede tutuklandı.

Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim  edildi.

 

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:40
  1. Fuhuş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da alarm verildi, korkutan sıcaklar geliyor
    1. Pakistan'da alarm verildi, korkutan..
    2. Çorum'da cezaevinde sargı beziyle..
    3. Mustafa Destici'den dikkat çeken Cemal..
    4. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin yeni..
    5. CHP'den 'belediye başkan adayı'..
    6. Düz tabanlı olmayı önlemek için...
    7. ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık adım!
    8. Gaziantep'te dolmuşçular birbirine..
    9. 2018 DHBT sınav ücreti ne kadar?
    10. Şanlıurfa'da vücudundan çıkardılar.....
    11. Şehit haberini tarlada çalışırken..
    12. Semiha Yıldırım özel öğrencilerle bir..
    13. Çam fıstığı ruhi sıkıntıyı gideriyor
    14. Gianluigi Buffon'dan F.Bahçe ve..
    15. Tırın çarptığı 4 yaşındaki Senem'den..
    16. Uzman çavuş o anları böyle anlatmış:..
    17. Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 kişi..
    18. 2018 DHBT başvurularında son gün ne..
    19. Mersin'de kuşların gözlerini tel ve..
    20. Doğu Karadeniz'de PÖH'ler kapı kapı..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?