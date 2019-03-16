Malatya'da fırıncı çift omuz omuza verdi

Eşi Nihat Sağlam'ın 7 yıl önce açtığı iş yerinde çalışan bulamaması üzerine işe başlayan Binnaz Sağlam, deneme yanılma yoluyla öğrendiği mesleğinde hem ailesine destek oluyor hem para kazanıyor.

İş yerlerini sabahın ilk ışıklarıyla "Bismillah" diyerek açan çift, fırındaki tüm işleri beraber yapıyor.

Binnaz Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman çalışmayı düşündüğünü ancak buna fırsat bulamadığını belirtti.

Zaman zaman evde yufka açmayı düşündüğünü, bazen de eşinin yanına giderek ürünlerin yapımını öğrenmeye çalıştığını dile getiren Sağlam, "Mesleğe ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyordum ama öğrendim. İlk başta 'sana yakışmıyor' diyen de oldu. Bende 'Yakışmasın ben ekmeğimin peşindeyim' dedim. Yakışsın yakışmasın sonuçta bu işi yapacaktım ve yaptım. Sonra da alıştılar herhalde şu an kimse bir şey demedi." diye konuştu.

Müşterilerimden Allah razı olsun

İlçede artık bir müşteri kitlesinin oluştuğunu anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Müşterim var Allah razı olsun gelip alışveriş yapıyorlar. Hep bana söylerlerdi 'bir kadın eli değdiği zaman daha güzel oluyor' diye. Artık biz de çocuklarımız için yapmak zorundayız. Eşime hep destek oldum. İnşallah bundan sonra da olacağım. İşimi severek yapıyorum. Sabah uykudan uyanıp gelmek zor özellikle de kışın soğukta çok zor. Buna rağmen çalışmak güzel. Kadınlara tavsiyem çalışsınlar, ellerinden geleni yapsınlar."

Herkes eşi ile çalışsın

Nihat Sağlam ise dükkanı kardeşiyle ortak açtığını ancak daha sonra yollarını ayırdıklarını, çalıştıracak personel bulamadığı için de eşinin yanında çalışmaya başladığını söyledi. İlk zamanlarda herkesin bu duruma şaşırdığını ancak daha sonra alıştığını ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

"İş yaşamının zorluğu azaldı ama evdeki sorunlar çoğalıyor. Sabahları çocukları okula göndermeden işe geliyoruz. İkimize de zor oluyor. Akşama kadar buradayız ama mutluyum. Herkesin eşiyle çalışmasını tavsiye ederim."