0553 313 94 23

Malatya'da fırıncı çift omuz omuza verdi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde fırıncılık yapan Binnaz-Nihat Sağlam çifti, yaklaşık 3 yıldır omuz omuza vererek "ekmek teknelerini" yürütüyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:39
Malatya'da fırıncı çift omuz omuza verdi

Eşi Nihat Sağlam'ın 7 yıl önce açtığı iş yerinde çalışan bulamaması üzerine işe başlayan Binnaz Sağlam, deneme yanılma yoluyla öğrendiği mesleğinde hem ailesine destek oluyor hem para kazanıyor.

İş yerlerini sabahın ilk ışıklarıyla "Bismillah" diyerek açan çift, fırındaki tüm işleri beraber yapıyor.

Binnaz Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman çalışmayı düşündüğünü ancak buna fırsat bulamadığını belirtti.

Zaman zaman evde yufka açmayı düşündüğünü, bazen de eşinin yanına giderek ürünlerin yapımını öğrenmeye çalıştığını dile getiren Sağlam, "Mesleğe ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyordum ama öğrendim. İlk başta 'sana yakışmıyor' diyen de oldu. Bende 'Yakışmasın ben ekmeğimin peşindeyim' dedim. Yakışsın yakışmasın sonuçta bu işi yapacaktım ve yaptım. Sonra da alıştılar herhalde şu an kimse bir şey demedi." diye konuştu.

Müşterilerimden Allah razı olsun

İlçede artık bir müşteri kitlesinin oluştuğunu anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Müşterim var Allah razı olsun gelip alışveriş yapıyorlar. Hep bana söylerlerdi 'bir kadın eli değdiği zaman daha güzel oluyor' diye. Artık biz de çocuklarımız için yapmak zorundayız. Eşime hep destek oldum. İnşallah bundan sonra da olacağım. İşimi severek yapıyorum. Sabah uykudan uyanıp gelmek zor özellikle de kışın soğukta çok zor. Buna rağmen çalışmak güzel. Kadınlara tavsiyem çalışsınlar, ellerinden geleni yapsınlar."

Herkes eşi ile çalışsın

Nihat Sağlam ise dükkanı kardeşiyle ortak açtığını ancak daha sonra yollarını ayırdıklarını, çalıştıracak personel bulamadığı için de eşinin yanında çalışmaya başladığını söyledi.  İlk zamanlarda herkesin bu duruma şaşırdığını ancak daha sonra alıştığını ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:

"İş yaşamının zorluğu azaldı ama evdeki sorunlar çoğalıyor. Sabahları çocukları okula göndermeden işe geliyoruz. İkimize de zor oluyor. Akşama kadar buradayız ama mutluyum. Herkesin eşiyle çalışmasını tavsiye ederim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:20
  1. müşteri
  2. Malatya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu görevlilerine saldırı planı yapan terörist yakalandı
    1. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    2. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    4. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    5. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    6. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    7. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    8. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    9. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    10. Saadet Partisi’nden açıklama
    11. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    12. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    13. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    14. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    15. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    16. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    17. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    18. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    19. Göz altı morlukları neden olur..
    20. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    21. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    22. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    23. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    24. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    25. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    27. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    28. Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük..
    29. Şırnak’ta PKK’nın suikastçısı yakalandı
    30. Franco’nun cesedi anıt mezardan..
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler