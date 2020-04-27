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Aktüel

Malatya’da FETÖ üyeliğinden bir gözaltı

Malatya’da, FETÖ okullarında öğretmenlik yapan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir zanlı saklandığı yazlık evde yakalandı.

2020-04-27 12:28:46 -
Malatya’da FETÖ üyeliğinden bir gözaltı

Malatya’da, FETÖ okullarında öğretmenlik yapan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir zanlı saklandığı yazlık evde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, daha önceden FETÖ okullarında öğretmenlik yapan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahsın Akçadağ ilçesinde saklandığı bilgisi elde edildi. Şahsın saklandığı evde yakalanmasına yönelik adli makamlarla koordine kurularak, erken saatlerden itibaren icra edilen operasyon sonucu şahıs saklandığı yazlık evde yakalandı.


Şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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