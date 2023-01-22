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Yerel Malatya'da feci kaza
Yerel

Malatya'da feci kaza

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 03:59:00 -
Malatya'da feci kaza

Kaza, 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziraat Sokak üzerinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 BS 858 plakalı araç ile S.Ö. yönetimindeki 44 AAV 663 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar park halinde olan 44 ADH 327 plakalı araca da çarparken kazada M.A. ile Ö.Ö. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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