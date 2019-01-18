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Malatya'da faciadan dönüldü! 30 yolcu...

Malatya-Elazığ karayolunda hareket halindeki bir midibüste yangın çıktı. Meydana gelen olayda, 30 yolcu kurtarılırken araç küle döndü.

18 Ocak 2019 Cuma 23:29
Malatya'da faciadan dönüldü! 30 yolcu...

Malatya’da içinde 30 yolcu bulunan bir midibüs seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların canını son anda kurtardığı olayda midibüs küle döndü. 

Malatya-Elazığ karayolunda yaşanan olayda Muş’tan Malatya'ya gelen 19 AAB 701 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför, hemen durarak yolcuları tahliye etti.

Ekipler müdale etti ama...

Yolcular panikle kendilerini kısa sürede dışarıya atarken, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm midibüsü sardı. Bir anda alev topuna dönen midibüsün yanışını yolcular korkulu gözlerle izlerken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Araç küle döndü

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda şans eseri kimse yaralanmazken yolcuların bir kısmı ise sinir krizi geçirdi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken, midibüs tamamen küle döndü.

Yolculara ait birçok eşyanın da yangında zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:29
  1. Muş
  2. Elazığ
  3. midibüs
  4. Malatya

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